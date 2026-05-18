18/05/2026 10:00

【聚焦數據】內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，首4月固定資產投資141293億元（人民幣．下同），同比跌1.6%，大遜預期的增2%，為年內首次轉負；1-3月為增長1.7%。



分產業看，第一產業投資3150億元，同比增長10.1%；第二產業投資51065億元，增長2.5%；第三產業投資87077億元，下降4.2%。



工業投資同比增長2.5%。其中，採礦業投資增長11.1%，製造業投資增長1.2%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長4.4%。



基礎設施投資同比增長4.3%。其中，水上運輸業投資增長28.4%，航空運輸業投資增長27.3%，生態保護和環境治理業投資增長5.9%，電力、熱力生產和供應業投資增長5.0%。



分地區看，東部地區投資同比下降2.6%，中部地區投資下降1.2%，西部地區投資下降3.3%，東北地區投資下降15.0%。



分登記註冊統計類別看，內資企業固定資產投資同比下降1.3%，港澳台投資企業固定資產投資下降6.8%，外商投資企業固定資產投資下降4.9%。



1-4月，民間固定資產投資同比下降5.2%。從環比看，4月固定資產投資下降2.36%。