18/05/2026 10:39
【聚焦數據】內地4月原油產量增速加快、加工量降幅擴大
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▷ 4月原油產量1794萬噸，同比增1.2%，增速加快1.0個百分點
▷ 4月原油加工量5465萬噸，同比降5.8%，降幅擴大3.6個百分點
▷ 4月天然氣產量219億立方米，同比增1.9%，增速放緩1.1個百分點
▷ 4月原油加工量5465萬噸，同比降5.8%，降幅擴大3.6個百分點
▷ 4月天然氣產量219億立方米，同比增1.9%，增速放緩1.1個百分點
4月規上工業原煤產量3.9億噸，同比下降1.0%，3月為同比持平；日均產量1285萬噸。1-4月，規上工業原煤產量15.8億噸，同比下降0.1%。
4月規上工業原油產量1794萬噸，同比增長1.2%，增速比3月加快1.0個百分點；日均產量59.8萬噸。1-4月，規上工業原油產量7274萬噸，同比增長1.3%。
4月規上工業原油加工量5465萬噸，同比下降5.8%，降幅比3月擴大3.6個百分點；日均加工量182.2萬噸。1-4月，規上工業原油加工量23895萬噸，同比下降0.5%。
4月規上工業天然氣產量219億立方米，同比增長1.9%，增速比3月放緩1.1個百分點；日均產量7.3億立方米。1-4月，規上工業天然氣產量900億立方米，同比增長2.7%。
*水電發電增速加快至12.2%*
電力生產方面，規上工業電力生產增速加快。4月規上工業發電量7440億千瓦時，同比增長2.6%，增速比3月加快1.2個百分點；日均發電248.0億千瓦時。1-4月，規上工業發電量31237億千瓦時，同比增長3.3%。
分品種看，4月規上工業火電、太陽能發電增速放緩，水電增速加快，核電、風電降幅收窄。其中，規上工業火電同比增長3.1%，增速比3月放緩1.1個百分點；規上工業水電增長12.2%，增速加快1.4個百分點；規上工業核電下降8.7%，降幅收窄3.1個百分點；規上工業風電下降5.0%，降幅收窄12.3個百分點；規上工業太陽能發電增長7.1%，增速放緩2.9個百分點。(sl)