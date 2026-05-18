18/05/2026 18:06
《行業數據》遊戲工委：4月中國遊戲市場銷售收入環比降3.5%，同比增11%
《經濟通通訊社18日專訊》中國音數協遊戲工委發布2026年4月中國遊戲產業月度報告2026年4月，中國遊戲市場實際銷售收入303.69億元（人民幣．下同），環比下降3.51%，同比增長11.04%。
*自主研發遊戲海外市場實際銷售收入同比增超30%*
其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入224.30億元，環比增長0.71%，同比增長9.83%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入68.66億元，環比下降12.77%，同比增長18.40%；中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入266.40億元，環比下降2.56%，同比增長15.94%；中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入20.32億美元，環比下降5.02%，同比增長30.78%；中國電子競技遊戲市場實際銷售收入136.84億元，環比下降5.01%，同比下降3.76%。(jq)
*自主研發遊戲海外市場實際銷售收入同比增超30%*
其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入224.30億元，環比增長0.71%，同比增長9.83%；中國客戶端遊戲市場實際銷售收入68.66億元，環比下降12.77%，同比增長18.40%；中國自主研發遊戲國內市場實際銷售收入266.40億元，環比下降2.56%，同比增長15.94%；中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入20.32億美元，環比下降5.02%，同比增長30.78%；中國電子競技遊戲市場實際銷售收入136.84億元，環比下降5.01%，同比下降3.76%。(jq)