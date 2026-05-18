18/05/2026 09:52

【國際要聞】秘魯總統選舉首輪投票無人勝出，下月7日將舉行次輪投票

《經濟通通訊社18日專訊》秘魯總統選舉全國選舉程序辦公室表示，由於沒有候選人在上月12日第一輪投票中得票過半，將舉行第二輪投票，由在首輪投票中得票居前的兩名候選人角逐，定於下月7日舉行。



50歲右翼政黨「人民力量黨」候選人、前總統藤森的女兒藤森惠子，在首輪投票中以約17%的得票率領先，左翼政黨「一起為了秘魯」候選人桑切斯，則以超過12%的得票率緊隨其後，極右翼政黨「人民復興黨」候選人阿利亞加排第三，得票率為11.9%。



不過，目前未清楚桑切斯能否與藤森惠子進入第二輪。秘魯檢察官日前指控桑切斯涉嫌在申報政黨競選資金及財務訊息時作虛假陳述，要求法院判處桑切斯監禁，並取消總統候選人資格，法院將於本月下旬審查檢方的起訴要求。(rc)