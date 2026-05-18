18/05/2026 11:19

【國際要聞】英國前衛生大臣施卓添稱將參與工黨黨魁選舉，逼宮施紀賢

《經濟通通訊社18日專訊》上周辭去英國衛生及社會關懷大臣職務的施卓添表示，將會參與執政工黨黨魁選舉，逼宮現任首相施紀賢。



施卓添出席一個智庫活動時稱，工黨需要一場有優秀候選人參與的競爭，而他將會參與其中。他不會倉促推動舉行黨魁選舉，這樣不符合黨內以至國家利益。



施卓添亦明言，英國有需要追求與歐洲建立「全新的特別關係」。他表明英國脫歐是「災難性錯誤」，提出英歐應建立更緊密關係，協助重建英國經濟及貿易。



目前工黨國會議員尚未正式啟動黨魁選舉，據報另一名潛在候選人，是曼徹斯特市長貝安德。貝安德宣布將會參加下議院補選，力爭重返國會，輿論估計是為參選工黨黨魁鋪路。(rc)