25,732.78
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19/05/2026 09:09
美匯指數報99.065，白宮官員指沃什將於周五宣誓就任聯儲局主席
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.065
|99.193
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.98/02
|158.94/98
|158.82/86
|歐元/美元
|1.1643/47
|1.1648/52
|1.1657/61
|英鎊/美元
|1.3418/22
|1.3428/32
|1.3433/37
|美元/瑞郎
|0.7850/54
|0.7846/50
|0.7843/47
|美元/加元
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|澳元/美元
|0.7150/54
|0.7161/65
|0.7166/17
|紐元/美元
|0.5859/63
|0.5866/70
|0.5874/78
|美元/人民幣
|6.8003/07
|6.7999/03
|6.7999/03
|美元/港元
|7.8306/10
|7.8305/09
|7.8306/31
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