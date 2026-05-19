19/05/2026 07:53

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 道指升159.95點，納指跌134.41點，標指跌5.45點

▷ 美國10年期國債孳息率升至4.53%，30年期達4.945%

▷ 英偉達20日公布業績，市場關注

▷ 特朗普推遲對伊朗軍事行動，美軍待命

▷ 布蘭特期油跌0.6%，紐約期油升0.5%

▷ 美匯指數盤中觸及99.41，創逾一個月新高 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》美股收市走勢分化，受美國國債息率攀升拖累，納指與標指連續第二個交易日下跌，而道指則逆市收高。投資者正密切關注中東戰局對油價的影響，以及英偉達(US.NVDA)即將公布的業績。道指收市升159.95點，或0.32%，報49686.12點；標指跌5.45點，或0.07%，報7403.05點；納指跌134.41點，或0.51%，報26090.73點。科技股對利率變化極為敏感，近期帶領大市創出新高的科技巨企，在美國國債孳息率飆升的衝擊下首當其衝，觸發市場獲利回吐及資金轉向傳統價值股。重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)跌2.9%，英偉達(US.NVDA)跌1.3%，Meta(US.META)跌0.5%，蘋果(US.AAPL)跌0.8%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOG)跌0.1%，亞馬遜(US.AMZN)升0.3%。全球主權債券孳息率普遍面臨上行壓力，其中美國10年期國債孳息率升至4.53厘，而30年期國債孳息率更觸及約4.945厘的一年來最高水平。英國30年期國債孳息率攀升至1990年代末以來高位，日本長期債息亦同步走高，反映全球市場對通脹及財政赤字的持續擔憂。美國總統特朗普宣布，應卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的要求，美方已押後原定於周二(19日)重啟對伊朗的打擊計劃，但美軍已作好隨時發動全面軍事行動的準備。*布蘭特期油跌，紐約期油升*商品市場方面，伊朗媒體報道華盛頓提議暫時豁免對伊石油制裁後，布蘭特期油價格受壓回落至每桶108美元附近，跌約0.6%，紐約期油則升0.5%，報每桶101.56美元。市場關注本周多家大型企業的季績，其中將於周三(20日)公布業績的英偉達成為市場焦點。零售業巨企Target(US.TGT)和沃爾瑪(US.WMT)亦將派發成績表，這將為評估美國本土消費力道提供關鍵數據。國際金價走勢出現分化，現貨黃金價格展現出抗跌力，日內先後突破每盎司4500關口，尾市回穩向上，報每盎司4553美元。紐約期金則相對疲弱，同樣曾觸及4500美元水平，日內大致持平，報每盎司4563美元。美匯指數延續近期強勢，盤中最高曾上探至99.41水平，創下自4月上旬以來的逾一個月新高。尾市輕微向下，報99.04，跌0.2%。美元全面走強，帶動美元兌日圓匯率一度升穿159水平，日內4158.9，升0.1%。歐元兌美元匯價於日內微升約0.2%至1.1646水平。(rc)