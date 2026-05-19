19/05/2026 13:37

滙豐：外資參與人民幣利率互換續升，相對價值交易有望受惠新工具

《經濟通通訊社19日專訊》滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓接受訪問時表示，隨著合格境外投資者（QFI）近期獲准參與境內國債期貨，市場增添了額外的利率風險管理工具，預期將為相對價值交易（Relative Value Trading）帶來更廣闊的發展空間。



黃子卓指出，自2023年啟動以來，外資對「互換通」的參與度呈現積極增長勢頭，預計未來兩年內這一趨勢將持續。對滙豐而言，互換通的主要用途仍然以對沖為主，其次是相對價值交易。不過，得益於更多工具的推出，相對價值交易策略的使用正處於上升軌道。



黃子卓分析，中國資產因其穩定性及符合多元化配置需求，受到許多國際投資者關注。隨著全球投資者日益接受中國國債作為抵押品，其吸引力正在不斷增強，這是人民幣國際化進程中的重要一環。



回顧背景，「互換通」自推出以來交易活躍度持續攀升，三年間交易量增長超過15倍，外資參與中國衍生品交易的熱情有望再創新高。(ul)