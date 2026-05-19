19/05/2026 08:35

【開市Ｇｏ】特朗普取消周二襲伊，渣打預告裁員，百度AI收入勁

【要聞盤點】



1、美股收市走勢分化，受美國國債息率攀升拖累，納指與標指連續第二個交易日下跌，而道指則逆市收高。投資者正密切關注中東踐戰局對油價的影響，以及英偉達(US.NVDA)即將公布的業績。指收市升159點，或0.32%，報49686點；標指跌5.45點，或0.07%，報7403點；納指跌134點，或0.51%，報26090點。中國金龍指數跌49點。日經指數開報61313點，升0.1%。



2、美國總統特朗普取消原定周二對伊朗發動襲擊的計劃，稱雙方正就結束衝突進行嚴肅談判。美國官員否認伊媒關於華府提議臨時豁免石油制裁的報導，特朗普表示不考慮對伊朗作出任何讓步。



3、美國30年期國債孳息率徘徊在2023年以來最高點附近。巴克萊警告，若美國經濟保持強勁，30年期美債殖利率可能升至二十餘年來最高水平。



4、特朗普預計於本周五在白宮親自為沃什主持宣誓就職儀式。美銀預測沃什不太可能大幅縮減央行資產負債表，但最終會調整其構成。



5、為緩解油市供應緊張，美國財政部對俄羅斯石油給予新的制裁豁免，有效期至6月17日。



6、俄羅斯總統普京將於5月19-20日訪問中國，俄媒稱期間他將與國家主席習近平簽署進一步加強全面夥伴關係和戰略合作的聯合聲明。



7、中國4月銀行代客涉外收款續創歷史新高，推動收付款差額重新轉為順差。



8、歐盟據悉研究考慮出台新措施，加大力度保護經濟免受中國商品大量湧入的衝擊，反脅迫工具的啟用門檻和適用條件也將被納入討論範圍。



9、被視為英國首相有力競爭者的大曼徹斯特市長貝安德通過發言人表示，如果入主唐寧街10號，他不會對財政規則進行修改。



10、惠譽表示，截至4月30日的12個月內，美國私募信貸貸款違約率達到創紀錄的6%。



11、高盛最新研究報告指出，全球央行對黃金的長期配置需求依然強勁，預期將持續加大購金力度。該行維持對金價的看漲預測，預計在央行買盤助力下，金價將於今年底前挑戰每盎司5400美元的目標價。



12、香港財政司司長陳茂波昨日在社交平台表示，已抵達法國巴黎展開歐洲三國五天訪問，將與法國的金融協會和智庫會面，介紹和推廣香港國際金融中心的新發展和新機遇。



【焦點股】



百度(09888)

- 首季經調整淨利潤跌33%至43億人幣勝預期，核心AI新業務收入按年升49%



渣打(02888)

- 訂2030年實現約18%ROTE目標，支持逾三成派息率並裁減15%職位



巨騰國際(03336)、藍思科技(06613)

- 藍思科技7.3億元吞巨騰國際控股權兼提全購，後者今早復牌



藥捷安康(02617)

- 擬折讓18%配股淨籌1.52億元，為年內第三度集資



石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)

- 特朗普暫緩對伊朗發動新一輪打擊，布蘭特期油價格輕微回落至109美元水平

- 美國對俄油予以新的制裁豁免



鋼鐵股：重鋼(01053)、馬鋼(00323)

- 中國加嚴鋼鐵行業產能置換要求，煉鐵、煉鋼產能置換比例均不低於1.5:1



藥明合聯(02268)

- 建議動用最多1億美元回購股份，內部資源撥付代價



高鑫零售(06808)

- 全年盈轉虧3.2億人幣，收入跌11%，派息8.5港仙



中國鐵建(01186)

- 中標阿聯酋航空迪拜世界中心機場新工程項目，項目金額約373億港元



石藥集團(01093)

- 抗癌藥SYH2095片獲准內地開展臨床試驗



劍橋科技(06166)

- 高速光模塊訂單需求旺盛，年化產能350萬支，正推進擴產工作





【油金報價】



紐約期油下跌1.94%，報102.36美元/桶



布蘭特期油下跌0.17%，報109.12美元/桶



黃金現貨上升0.48%，報4588.18美元/盎司



黃金期貨上升0.71%，報4590.40美元/盎司