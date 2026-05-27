19/05/2026 16:48

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 百度千帆上線Token福利包，單價低至市場價50%

▷ 福利包覆蓋DeepSeek、Kimi、GLM等多款大模型

▷ 產品集成百度搜索、網盤、地圖等服務，已全面開放 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社19日專訊》百度(09888)稱，百度千帆今正式上線Token福利包，採用「固定預算訂閱+靈活帳號分發」機制，Token單價最高可低至當前市場價50%。公司稱，百度千帆Token福利包不限平台與使用終端。在價格方面，福利包按月提供5萬元（人民幣．下同）、10萬元、20萬元、40萬元、80萬元等多種規格的Credit額度，例如每月800元可使用約13億Token的ERNIE 4.5 Turbo調用量。充足資源能夠支撐中型規模智能Agent調用及複雜業務場景的密集推理需求，幫助企業穩定、持續地使用AI能力。在模型支持方面，福利包覆蓋DeepSeek V4、DeepSeek V3.2、Kimi K2.5、GLM-5、GLM-5.1、MiniMax M2.5及ERNIE 4.5 Turbo等多款大模型，用戶可按需切換。在Skills方面，產品集成包括百度搜索、百度百科、百度熱搜、深度研究、百度網盤、百度貼吧、百度地圖、AI繪本、智能生成PPT等，覆蓋搜索、工具服務和辦公協作等類別。公司指出，百度千帆Token福利包將底層AI能力轉化為「可發放的權益包」，將難以預測的變動費用轉化為可規劃的固定預算。讓AI技術真正從「按調用計費」的技術工具，演進為全員可用、可運營、可變現的固定資產。目前該產品已全面上線開放。企業現可告別成本焦慮，將核心精力投入到打造智能體(Agents)和創造業務價值上。(rh)