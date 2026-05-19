19/05/2026 11:42
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌四日報2.6厘
《經濟通通訊社19日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌四日報2.6厘，跌2.619基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.84857厘，跌3.601基點。
隔夜息報2.1706厘，跌25.404基點；一周拆息跌12.292基點，報2.37708厘，兩周則跌6.048基點，報2.53952厘。長息方面，六個月拆息跌1.565基點，報2.98435厘，一年期則升0.286基點，報3.18649厘。
港元匯價今日在7.8324-7.8300之間上落，最新報7.8309。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.1706厘，跌25.404基點；一周拆息跌12.292基點，報2.37708厘，兩周則跌6.048基點，報2.53952厘。長息方面，六個月拆息跌1.565基點，報2.98435厘，一年期則升0.286基點，報3.18649厘。
港元匯價今日在7.8324-7.8300之間上落，最新報7.8309。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.1706
|-25.404
|一周
|2.37708
|-12.292
|兩周
|2.53952
|-6.048
|一個月
|2.6
|-2.619
|兩個月
|2.79786
|-3.72
|三個月
|2.84857
|-3.601
|六個月
|2.98435
|-1.565
|一年
|3.18649
|+0.286
資料來源：香港銀行公會