19/05/2026 09:01

《投資觀點》大都會資管：美國小型股盈利漸趨改善，能於未來一年盈利增長預測維持優勢

《環富通基金頻道19日專訊》大都會投資管理指，儘管就業數據表現偏弱且時好時壞，但在穩健的消費開支、零售銷售及收入增長支撐下，美股第一季度仍持續上行。另外，通脹預期持續回落，市場憧憬聯儲局將以減息維持經濟動能，推動季初股市反彈。小型股在過去一季及一年的表現優於整體市場，反映小型股盈利漸趨改善，並能於未來一年的盈利增長預測中繼續維持優勢。



*美國經濟可避免陷入衰退，但若美伊衝突持續風險將上升*



雖然市場風險上升，但美國國債孳息率仍顯著低於壓力水平。由於通脹預期升溫，市場對聯邦基金利率走勢預期已由原先的減息兩次轉為可能再次加息。此外，在能源價格急升、高息環境及通脹隱憂的夾擊下，房地產相關及運輸行業亦會受到負面影響。



大都會投資管理仍認為美國經濟可避免陷入衰退，但若美伊衝突持續，並需要霍爾木茲海峽重開才能化解，則衰退風險將隨之上升。預期若經濟數據轉弱，聯儲局將作出政策回應，然而若通脹壓力揮之不去，其政策空間或將受到一定限制。(wa)



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