19/05/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價升60點子，止兩連跌報6.8375，創逾三年高
《經濟通通訊社19日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8375，較上個交易日升60點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點，上個交易日報6.8435。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8375
|-60.00
|1歐元/人民幣
|7.9437
|+142.00
|100日圓/人民幣
|4.2979
|-51.00
|1港元/人民幣
|0.8732
|-9.00
|1英鎊/人民幣
|9.1562
|+671.00
|1澳元/人民幣
|4.8864
|+143.00
|1紐元/人民幣
|4.0021
|+196.00
|1新加坡/人民幣
|5.3332
|+40.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6940
|+168.00
|1加元/人民幣
|4.9590
|-18.00
|1人民幣/林吉特
|0.5823
|+20.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.6688
|-320.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4302
|-170.00
|1人民幣/韓元
|219.4800
|-46.00