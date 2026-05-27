19/05/2026 13:50

【ＡＩ】騰訊雲智能體開發平台兩大AI模型5月27日起結束免費公測

《經濟通通訊社19日專訊》據騰訊(00700)旗下騰訊雲官網消息，騰訊雲智能體開發平台中提供的Hy3 preview、DeepSeek-V4-Pro模型，將於北京時間2026年5月27日10:00起結束限時免費公測，轉為正式商用服務，根據模型調用按量計費。



《上海證券報》報道指出，2025年底至2026年以來，AI行業「免費午餐」加速退場，各大廠商都在結束免費公測，落地變現模式。此前，騰訊在一季報中披露，2026年初公司在AI產品領域取得顯著突破，重組後的AI研發團隊完成基礎設施升級並推出Hy3 preview模型，自4月28日起，該模型在OpenRouter的token消耗量排行榜中穩居前列。(wn)