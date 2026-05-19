19/05/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市貶17點子報6.7996

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8375，較上個交易日升60點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開17點子，報6.7996，上個交易日即期匯率收盤報6.7979。



市場人士稱，上日美伊談判前景持續反覆，國際油價高位震盪，美元衝高回落，但短期變數仍較大，人民幣經歷震盪後重新企穩，整體偏升走勢有望延續。



中金公司外匯團隊周度展望稱，考慮到近期美元指數存在一定反覆波動的可能性，以及人民幣匯率預期較好，人民幣匯率短期內或保持溫和的雙向波動態勢。(jq)