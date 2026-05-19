19/05/2026 16:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收跌60點子，報6.8039

《經濟通通訊社19日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8039，較上個交易日4時30分收盤價跌60點子，全日在6.7938至6.8049之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌65點子，報6.8053。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8375，較上個交易日升60點子，止兩連跌，創2023年3月24日以來逾三年新高，較市場預測偏弱約470點。



市場人士指出，美伊談判前景持續擾動市場情緒，美元指數徘徊99關口，人民幣兌美元亦圍繞6.80元關口震盪，短期料跟隨美元波動。



建行金融市場部最新觀點認為，中國經濟基本面良好，貿易順差持續擴大，人民幣資產吸引力提升；與此同時，政策重視人民幣匯率保持基本穩定，避免形成單邊一致性預期。料年內人民幣將維持溫和偏強、雙向波動的走勢，5月人民幣匯率主要波動區間為6.75-6.82。(jq)