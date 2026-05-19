19/05/2026 08:13

【中東戰火】特朗普應海灣三國要求押後周二打擊伊朗計劃

《經濟通通訊社19日專訊》美國總統特朗普宣布，應卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的要求，美方已押後原定於周二(19日)重啟對伊朗的打擊計劃，但美軍已作好隨時發動全面軍事行動的準備。



特朗普已下令美國戰爭部長海格塞斯為未來的潛在打擊做好全面準備。他強調，若雙方最終無法達成美方可接受的協議，美軍隨時待命對伊朗展開大規模的毀滅性行動。



美伊雙方近期正就一份旨在結束戰爭的「14點諒解備忘錄」進行拉鋸，核心爭議在於暫停鈾濃縮活動的具體年限與限制。特朗普表明美方不會向德黑蘭作出任何讓步，任何美伊和平協議的先決條件，必須明文規定伊朗絕對不能擁有核武器。(rc)