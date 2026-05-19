19/05/2026 14:11

【外圍經濟】韓國上市公司第一季營業利潤飆升175%，創歷史新高

《經濟通通訊社19日專訊》韓國交易所周二（19日）公布的數據顯示，受人工智能熱潮推動半導體需求強勁增長，今年1月至3月，韓國KOSPI指數639家上市公司的營業利潤總額，按年增長175%，達到156.3萬億韓元（約1039億美元）。



這些公司的總銷售額按年增長19.4%，達927.5萬億韓元，淨利潤合計飆升117.8%，達到141萬億韓元。



數據顯示，上市公司盈利的激增主要由三星電子和SK海力士兩家公司引領，這兩家公司受益於人工智能領域的蓬勃發展而獲利甚豐。



剔除三星電子和SK海力士後，上市公司的銷售額增長9.07%，營業利潤和淨利潤分別增長44.4%和55.7%。(rc)