20/05/2026 17:16

《外圍焦點》FOMC發布會議記錄，歐元區公布CPI

《經濟通通訊社20日專訊》美股昨日（19日）偏軟，標指及納指連跌三個交易日。市場焦點集中在美國國債孳息率急升，反映通脹預期再度抬頭及財政前景令人憂慮。道指收市跌322.24點或0.65%，報49363點；標指跌49點或0.67%，報7353點；納指跌220點或0.84%，報25870點。港股方面，恒生指數收市報25651，跌146點或0.6%，成交2621億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:00pm，德國聯邦經濟和能源部部長賴歇發表講話。9:15pm，美聯儲理事巴爾在一場活動上發表講話；同一時間，英倫銀行總裁貝利就英倫銀行最新理論決定及伊朗戰爭問題在英國下議院財政委員會作證。21日凌晨2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布4月28-29日會議記錄。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.3%收窄至1%，年率升幅料由2.6%擴大至3%。



在美國，今日公布業績的公司有：BOSS直聘(US.BZ)、萬國數據(US.GDS)、特海國際(US.HDL)、英偉達(US.NVDA)等。(wa)