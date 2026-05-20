25,651.12
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20/05/2026 18:05
美匯指數報99.433，美聯儲將公布鮑威爾任內最後一份會議紀要
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.433
|99.327
|0.106
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.05/09
|159.03/07
|159.07/11
|歐元/美元
|1.1587/91
|1.1589/93
|1.1606/61
|英鎊/美元
|1.3383/87
|1.3382/86
|1.3395/99
|美元/瑞郎
|0.7903/07
|0.7900/04
|0.7889/93
|美元/加元
|1.3775/79
|1.3770/74
|1.3744/48
|澳元/美元
|0.7111/15
|0.7110/14
|0.7106/11
|紐元/美元
|0.5835/39
|0.5838/42
|0.5834/38
|美元/人民幣
|6.8047/51
|6.8029/33
|6.8137/41
|美元/港元
|7.8334/38
|7.8324/28
|7.8333/37
*上述報價只供參考用