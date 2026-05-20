20/05/2026 16:41

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▷ 財政部下周在港發不超60億綠色主權債

▷ SWIFT指港處理全球75%離岸人民幣支付，存款餘額1.2萬億 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日在立法會會議上就「深化香港離岸人民幣業務樞紐功能」議案發言時表示，特區政府正從「提升金融基建」、「提高離岸人民幣流動性」、「豐富人民幣產品」及「開拓新興市場」四大方向全力推進相關工作。他透露，財政部將於下星期在香港發行不超過60億元人民幣的綠色主權債券。許正宇指出，香港穩居全球離岸人民幣業務樞紐的核心地位。根據SWIFT數據，目前全球約75%的離岸人民幣支付款額經香港處理。截至今年2月底，本港人民幣存款餘額（含存款證）約1.2萬億元人民幣，擁有全球規模最大的離岸人民幣資金池。*提升基建：債券通、CMU回購發揮關鍵作用*在金融基建方面，許正宇回顧，債券通「北向通」及「南向通」分別於2017年及2021年推出，深化了內地與國際市場互聯互通。債務工具中央結算系統(CMU)去年推出的離岸人民幣債券回購及跨境債券回購業務，亦發揮了關鍵作用。為提高離岸人民幣流動性，金管局推出的「人民幣業務資金安排」，總額度已於今年2月倍增至2000億元人民幣，向銀行提供穩定、成本較低的人民幣資金，支持銀行向本港及境外企業客戶提供人民幣融資，推動人民幣在實體經濟中的更廣泛使用。*產品創新：國債期貨、人民幣櫃台納港股通在研*在豐富人民幣產品方面，許正宇表示，國家財政部已連續18年在港發行人民幣國債，截至今年4月累計總額達4635億元人民幣；深圳市、海南省及廣東省政府亦先後在港發行離岸人民幣地方債。特區政府亦在「可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下多次發行人民幣計價政府債券。他透露，當局正積極與內地研究加快落實推出國債期貨、將人民幣股票交易櫃台納入「港股通」，以及將房地產投資信託基金納入互聯互通。許正宇最後表示，特區政府會加強向外推廣，透過外訪、研討會及路演等方式，積極向中東及「一帶一路」等新興市場宣傳香港離岸人民幣服務的優勢，助力人民幣國際化進程。(ul)