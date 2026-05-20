20/05/2026 15:26

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▷ 財政擴張推升債務風險，企業債務與債券孳息率同步上升

▷ 供應鏈衝擊影響韓國、馬來西亞、泰國工業化經濟體 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社20日專訊》中東地緣政治衝突引發的供應衝擊導致通脹高企、增長放緩，隨之而來的財政支出擴張正對亞洲信用評級構成壓力。企業債務負擔隨本幣債券孳息率同步上升；由於非必需消費需求疲弱，對外收支平衡同樣受壓。*財政擴張成雙刃劍，債務風險升溫*儘管通脹壓力高企，亞洲經濟體在滯脹陰霾下，仍可能被逼擴大財政支出。疫情期間，各國政府透過支持消費來緩解衝擊，導致財政赤字大幅擴張。儘管疫情後全球經濟復甦，多國的赤字規模並未明顯回落，並維持在高於疫情前水平。單靠投資型財政支出，難以有效化解石油及供應鏈領域的衝擊。未來政策或需轉向支持消費。此類非營利型財政支出，將在中期內拖累主權債務指標。*融資成本隨通脹攀升，央行陷兩難*亞洲本幣債券孳息率與通脹走勢高度相關。鑑於當前的石油及供應鏈衝擊，我們預計未來數月通脹將顯著攀升，並推高本幣債券孳息率。亞洲各國央行面臨兩難:透過加息控制通脹以維持實際回報，還是配合政府的財政擴張政策。疫情期間通脹保持低水平，市場對新興市場量寬較為寬容；然而，在滯脹時期，通脹回升將限制政策空間，逼使央行加息以穩定本幣債券及匯率。隨著債務融資成本上升，通脹對名義GDP的提振作用將被抵銷。若債券孳息率隨通脹攀升，債務佔GDP的比重將隨之上升。*供應鏈衝擊加劇，工業化經濟體受累*供應鏈衝擊對亞洲工業化國家的經濟影響尤為顯著。韓國、馬來西亞和泰國高度依賴半導體及電子產業，氦氣供應受限或導致這些國家經濟活動造成實質衝擊。此外，泰國作為東南亞最大的石油化工生產國，將直接承受油價衝擊。韓國石油化工行業作為眾多關鍵下游產業的供應商，其供應中斷將波及整個經濟體系。與泰、韓兩國不同，馬來西亞石油化工行業受益於本土原物料供應。以初級產業為主的經濟體(如印尼)將面臨燃料成本上升和化肥短缺的壓力，拖累產量與成本。*政治主導開支，赤字壓力難減*財政決策主要由政治因素驅動主導，在經濟衰退期尤為明顯。然而，在滯脹時期，財政支出無異於一把雙刃劍。以日本為例，其於2025年11月推出大規模財政刺激計劃，協助家庭應對通脹影響，但代價是債務規模進一步攀升。儘管多數亞洲國家的債務負擔低於已開發國家，但受本國債務市場限制，新興市場的舉債空間相對狹窄。除非央行干預本幣債券市場，否則融資成本上升，將抵銷通脹所帶來的財政收入增長。*供需衝擊，貿易收支轉弱*全球製造業增加值的半數以上來自亞洲，其中大部分以中間品和製成品的形式出口全球。美伊衝突引發的衝擊將推高產出成本並削減供應。同時，化肥供應受阻，威脅未來兩年的糧食供應與價格穩定。食品與能源價格上升將擠壓非必需消費，進一步削弱亞洲貿易收支狀況。需求破壞效應亦可能逐步顯現，導致滯脹風險向全球擴散。部分經濟體如菲律賓或面臨外債攀升及匯率走弱的多重壓力。《彭博行業研究亞洲房地產行業資深分析師 黃智亮》