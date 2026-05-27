20/05/2026 15:50

【ＡＩ】阿里巴巴全面升級全棧AI，邁向Agent時代

《經濟通通訊社20日專訊》阿里巴巴(09988)宣布，全面升級其全棧AI能力，涵蓋雲端基礎設施、模型服務、AI芯片及基礎模型，協助客戶更有效率、更可靠、更高效能地構建、部署及擴展AI Agent。



於阿里雲峰會上發布的千問旗艦模型Qwen3.7-Max是阿里巴巴最新的大語言模型，專為執行先進Agentic編程、複雜推理及超長程任務而設。Qwen3.7-Max即將向全球開發者及企業提供服務。



為應對Agentic時代急劇增長的算力與AI工作負載需求，阿里雲同時升級其基礎設施與模型服務。主要發布包括磐久AL128超節點服務器(Panjiu AL128 Supernode Server)，以支持海量Agent，以及推理與大規模模型訓練；同時對阿里巴巴模型服務平台進行優化更新，持續提升模型效能。



此外，阿里巴巴旗下半導體子公司平頭哥推出最新AI訓練及推理芯片真武M890。該芯片具備高容量顯存、強大的片間互聯頻寬以及支持原生FP4精度。(bi)