20/05/2026 11:32
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌5日報2.57厘
《經濟通通訊社20日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌5日報2.57262厘，跌2.738基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.80994厘，跌3.863基點。
隔夜息報2.23708厘，升6.648基點；一周拆息跌6.244基點，報2.31464厘，兩周則跌2.529基點，報2.51423厘。長息方面，六個月拆息跌2.959基點，報2.95476厘，一年期則跌0.214基點，報3.18435厘。
港元匯價今日在7.8341-7.8324之間上落，最新報7.8333。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.23708厘，升6.648基點；一周拆息跌6.244基點，報2.31464厘，兩周則跌2.529基點，報2.51423厘。長息方面，六個月拆息跌2.959基點，報2.95476厘，一年期則跌0.214基點，報3.18435厘。
港元匯價今日在7.8341-7.8324之間上落，最新報7.8333。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.23708
|+6.648
|一周
|2.31464
|-6.244
|兩周
|2.51423
|-2.529
|一個月
|2.57262
|-2.738
|兩個月
|2.75548
|-4.238
|三個月
|2.80994
|-3.863
|六個月
|2.95476
|-2.959
|一年
|3.18435
|-0.214
資料來源：香港銀行公會