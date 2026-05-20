20/05/2026 17:42

罕王黃金(03788)：Mt Bundy金礦項目啟動道路及礦山營地建設工程

《經濟通通訊社20日專訊》罕王黃金(03788)董事會公布，在Mt Bundy金礦項目礦山管理計劃獲批及礦山作業授權獲授予，並滿足北領地政府部門規定的相關條件後，項目現場已啟動進場道路、258人礦山營地以及相關配套設施的建設工程。



Mt Bundy金礦項目位於澳大利亞北領地達爾文市東南約100公里處。Mt Bundy金礦項目當前擁有符合JORC規範（2012版本）的347萬盎司黃金資源量及188萬盎司黃金儲量，所有黃金資源及儲量均位於現有採礦許可證範圍內。根據更新版的最終可行性研究，預計項目在最初的17年礦山服務年限內，前10年平均年產黃金15萬盎司。公司目標於2028年第一季度開始生產黃金，屆時該金礦預計將成為北領地第二大金礦。



項目建設階段預計將創造超過400個就業崗位，並將為當地承包商、供應商及服務提供商帶來顯著收益。董事會認為，建設工程的啟動進一步彰顯公司推進Mt Bundy金礦項目投產以及將公司打造成為中型黃金生產商的戰略決心。(bn)