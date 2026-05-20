20/05/2026 12:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 習近平與特朗普北京峰會未達成結構性突破

▷ 中國股市與半導體股短期波動持續

▷ 美授權部分中企採購Nvidia H200晶片，尚未確認交付 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》Indosuez財富管理(Indosuez Wealth Management)最新《CIO觀點》報告指出，國家主席習近平與美國總統特朗普於北京舉行的峰會，雖然為中美關係設下策略性底線，但未能帶來結構性突破。該行全球首席投資長Alexandre Drabowicz與亞洲首席策略師Francis Tan分析，此次峰會結果對全球市場、亞洲及投資者配置的影響值得審慎解讀。報告強調，此次會晤實現「管控下的穩定」(Managed stability)，而非根本解決方案。中國股市與半導體板塊在峰會後初期一度樂觀，但隨著市場意識到相關宣布難以轉化為即時短期利益，股價已回吐早前漲幅，顯示對新聞標題波動仍高度敏感。在晶片議題上，雖然美國已授權部分中國企業恢復採購Nvidia H200晶片，但報告指出，目前尚未有確認交付紀錄，對相關企業近期盈利影響有限。台灣議題及稀土出口限制仍為主要風險點，戰略模糊性持續存在，特別對台灣相關資產及依賴稀土的供應鏈構成不確定性。報告提及，未來幾場特朗普與習近平的會晤，包括9月華盛頓會面、APEC深圳峰會及G20邁阿密峰會，可能成為中國股市及半導體板塊重新評價的催化事件。儘管如此，該行維持資產配置建議不變，繼續看好新興市場股票，主要受惠於亞洲在全球工業價值鏈中的關鍵角色，以及美元走弱的環境。總結而言，Indosuez認為此次峰會為中美關係注入一定穩定性，但投資者不宜過度樂觀，短期內中國股市及半導體股仍將受地緣政治新聞面影響。長期來看，亞洲新興市場在全球供應鏈中的結構性優勢依然值得關注。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。