20/05/2026 10:16

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指日圓波動下日股仍具韌性，AI基建科技等板塊受惠

▷ 日圓偏弱有利出口商及跨國企業盈利，但急速反彈或壓縮盈利預期

▷ 日股受惠周期性復甦、結構性改革及AI科技需求，企業盈利穩健 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道20日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)股票部投資組合專家Daniel Hurley指，大部分股票投資者目前仍認為，日圓波動屬可控範圍，而非根本性風險，不過市場情緒已較日股升浪初期更趨平衡。日圓偏弱仍有助出口商、製造業及具全球業務布局的工業企業提升盈利競爭力。然而，市場亦開始憂慮，若日圓突然急速反彈或持續升值，例如受到日本央行政策正常化或美國政治壓力影響，或會壓縮企業盈利預期。因此，投資者在日本市場的選股取向亦變得更具選擇性，較偏好具定價能力、受惠當地需求，以及擁有結構性增長動力的企業，而不再單純依賴匯率利好因素。*日圓緩步轉弱對股市仍屬正面，惟大幅失控或變為市場阻力*日圓緩步轉弱，仍有助出口商及跨國企業盈利表現，整體而言對股市仍屬正面。不過，與過往周期相比，兩者之間的關係正變得較不直接，因為日本目前亦面對輸入性通脹及投入成本上升等問題。若日圓跌勢變得失序，投資者或會更關注政策收緊、家庭購買力及金融穩定等風險。在日圓溫和偏弱的情況下，日本股市仍有望持續跑贏，但若貨幣大幅失控貶值，則可能由利好因素轉變為市場阻力。同樣地，若日圓過度及急速升值，亦會對出口商構成壓力。從多項估值指標來看，包括購買力平價(PPP)，目前日圓仍屬偏低水平，相信日圓未來將逐步溫和升值。對日本股市而言，最理想及健康的情況，是隨著日本央行推進貨幣政策正常化，日圓逐步有序升值。*日股受惠周期性復甦及結構性改革，AI及科技需求推動升勢*日本股票表現持續領先，原因在於投資者仍視日本為少數同時受惠於周期性復甦及結構性改革的主要已發展市場之一。企業盈利表現依然穩健，當地通脹終於開始支持名義經濟增長，而非拖累需求，同時薪資增長亦有助改善消費前景。另一方面，企業管治改革及提升股東回報措施，持續吸引環球資金流入。此外，即使地緣政治不確定性升溫，日本仍高度受惠於全球資本開支持續擴張的領域，尤其是半導體、工廠自動化、人工智能(AI)基建及工業科技等板塊。日本股票此輪升勢中，相當大部分與AI基建投資及半導體需求直接相關。日本透過半導體設備、特殊材料、機械人、感測器及工廠自動化等領域，在全球科技供應鏈中佔據關鍵地位。受惠先進製造及AI相關技術發展的企業，盈利預測顯著上調，亦持續吸引海外投資者資金流入。不過，日本投資主題並不局限於科技板塊。當地經濟再通脹、企業管治改革、股東回報提升，以及資本效率改善，同樣是支持日本股市的重要因素。*短期最大風險為日圓升值幅度超預期，日股估值不再便宜*短期最大風險，是日圓升值幅度超出市場預期，尤其若由日本央行收緊政策或外部政治壓力推動貨幣政策改變所帶動。這種情況可能迅速衝擊出口企業盈利預期，並在市場已累積可觀升幅後，引發更廣泛的估值下調。此外，日本股市估值已不再如過往般便宜，意味市場對失望因素的敏感度正在上升。雖然相較歐洲，普徠仕仍較看好日本，因其增長前景及改革動能較佳，但下一階段的回報表現，將更取決於企業盈利兌現能力及本土經濟韌性，而非單靠估值擴張帶動。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。