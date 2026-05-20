20/05/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶22點子，報6.8397
《經濟通通訊社20日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8397，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱約330點，上個交易日報6.8375。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8397
|+22.00
|1歐元/人民幣
|7.9207
|-230.00
|100日圓/人民幣
|4.2961
|-18.00
|1港元/人民幣
|0.8731
|-1.20
|1英鎊/人民幣
|9.1442
|-120.00
|1澳元/人民幣
|4.8498
|-366.00
|1紐元/人民幣
|3.9812
|-209.00
|1新加坡/人民幣
|5.3263
|-69.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6560
|-380.00
|1加元/人民幣
|4.9629
|+39.00
|1人民幣/林吉特
|0.5825
|+2.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.4450
|-2238.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4464
|+162.00
|1人民幣/韓元
|221.4400
|+196.00