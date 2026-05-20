20/05/2026 17:10

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中俄元首5月20日北京簽署聯合聲明及20項合作文件

▷ 5月LPR一年期3.00%、五年期3.50%，連續12個月持平

▷ 1-4月證券交易印花稅935億元，同比增74.8% More ▼ Less ▲

《神州經脈》習普會今日（20日）北京登場，由於此次中俄元首峰會緊接在美國總統特朗普訪華之後，會談氛圍與成果備受關注。A股三大指數漲跌不一，滬指微跌0.18%收報4162.18點，深成指無升跌，創業板指揚0.34%。滬深兩市全日成交2.95萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增加672億元或2.3%。國產存儲雙雄長江存儲、長鑫科技衝刺IPO，刺激半導體芯片股爆發，板塊指數漲近4%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8060，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，兩連跌，創5月6日以來兩周新低，全日在6.8037至6.8175之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8397，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱約330點。*今日新聞精選*1. 俄羅斯總統普京昨晚深夜抵達北京，對中國展開為期兩天的國事訪問。國家主席習近平今早在人民大會堂東門外廣場舉行儀式歡迎普京訪華，兩人之後先舉行小範圍會談，再舉行大範圍會談。在小範圍會談期間，兩國元首一致同意《中俄睦鄰友好合作條約》繼續延期。大範圍會談下午結束後，習近平同普京共同出席合作文件簽字儀式。中俄元首簽署了兩國關於進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，雙方還將共同發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。此外，中俄雙方簽署了創新、能源、新聞、教育等領域共20項合作文件。2. 中美經貿團隊在「習特會」舉行前的5月12-13日在韓國舉行了經貿磋商並取得積極共識。中國商務部網站今日發布「商務部美大司負責人解讀中美經貿磋商初步成果」的文章，當中指出，對等降稅框架安排規模各為300億美元或更多，雙方並將推動吉隆坡經貿磋商關稅措施暫停實施延期等。另外，中美解決部分農產品非關稅壁壘，恢復美牛肉企業在華註冊。中國商務部還重申對稀土出口管制依法依規，會審核合規、民用許可申請。按照中美元首達成的重要共識，中國航空根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進200架波音飛機。3. 中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上表示，為持續便利中俄人員往來，中方決定將對俄羅斯免簽政策延長至2027年12月31日。俄羅斯持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。普京昨晚抵達北京，對中國展開一連兩天的國事訪問。國家主席習近平今日與普京會談期間表示，中俄關係已經邁上新起點，雙方要順應和平發展、合作共贏的時代潮流，推動中俄關係實現更高質量發展。4. 人民銀行今日公布5月貸款市場報價利率(LPR)，一年期和五年期以上利率持平在3.00%和3.50%不變，連續第12個月持穩。內媒引述專家分析指出，貨幣政策繼續寬鬆的緊迫性不大。LPR連續12個月不變，並非政策「缺位」，而是結構性調控深化的體現：商業銀行淨息差仍處歷史低位，主動下調LPR加點動力不足；同時，人行7天期逆回購利率等政策利率錨定平穩，LPR定價基礎未發生實質性變化。5. 財政部公布，1-4月，全國一般公共預算收入83404億元，同比增長3.5%。其中，全國稅收收入68097億元，同比增長3.9%；非稅收入15307億元，同比增長1.6%。主要稅收收入項目中，印花稅2063億元，同比增長27.8%。其中，證券交易印花稅935億元，同比增長74.8%。1-4月，全國一般公共預算支出94809億元，同比增長1.3%。支出規模為年初預算的31.6%，進度為近5年同期最快。此外，1-4月，國有土地使用權出讓收入6801億元，同比下降27.2%。6. 中國證監會網站19日披露，國產閃存龍頭長江存儲控股股份有限公司IPO輔導備案已於當日獲湖北證監局受理，輔導機構為中信證券、中信建投證券。《財新》引述一位公募基金經理說法稱，長江存儲已完成備案登記，距離正式上市尚有一段時間。預計估值與長鑫科技相近，至少能達到兩三萬億元的規模。企查查顯示，長江存儲成立於2016年12月21日，註冊資本178.2億元。公司無控股股東，其核心股東包括國家大基金和湖北及武漢地方國資，持有超過92%的股權。7. 在今日舉辦的2026阿里雲峰會上，阿里雲智能集團資深副總裁公共雲事業部總裁劉偉光宣布，平頭哥訓推一體AI芯片真武M890與ICN Switch互聯芯片正式發布，目前該芯片已經應用於阿里雲磐久AL128號節點服務器。另外，阿里巴巴今日正式推出新一代旗艦大模型Qwen3.7-Max，並宣布即將通過阿里雲百煉提供API服務。該模型定位為「面向智能體時代的新一代旗艦模型」，其最突出的核心優勢在於智能體能力的廣度與深度。8. 據上海海關統計，今年4月，上海市實現進出口4559億元，同比增長14%。進出口規模繼2月、3月後再創單月歷史新高，且已連續15個月保持增長態勢。其中，出口1961.7億元，增長17.5%；進口2597.3億元，增長11.5%。前4個月累計，上海進出口達1.68萬億元，同比增長19.7%。值得一提的是，4月上海市集成電路、存儲部件、電腦零附件等AI相關產品進出口合計735.8億元，同比猛增85.7%，拉動全市外貿增長8.5個百分點。(jq)