20/05/2026 09:17

【ＡＩ】DeepSeek回應個別字符觸發異常回覆：屬模型幻覺，不涉及安全隱私

《經濟通通訊社20日專訊》據內媒報道，多位用戶近日反映DeepSeek網頁版出現漏洞，在「快速模式」下輸入「>」字符時，DeepSeek會自動生成與輸入內容無關的回答；要求其複述提問後，DeepSeek所輸出的內容疑似來自其他用戶的提問。



DeepSeek昨日發文回應稱，針對近期有用戶反饋，在與DeepSeek模型的對話中輸入「<think>」這類特殊字符後，模型偶發返回不可預期的內容，使部分用戶產生了「對話洩露」的疑慮，技術團隊經全面排查後發現，這一情況屬於特殊字符引發的模型幻覺，不涉及安全問題或隱私洩露。



DeepSeek稱，後續將通過針對性訓練增強模型對特殊字符的識別與處理能力，修復相關的已知問題，優化模型在此類場景中的表現。(wn)