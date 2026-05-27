20/05/2026 11:50

【ＡＩ】阿里雲發布平頭哥真武M890及ICN Switch互聯芯片

《經濟通通訊社20日專訊》在今日舉辦的2026阿里雲峰會上，阿里雲智能集團資深副總裁公共雲事業部總裁劉偉光宣布，平頭哥訓推一體AI芯片真武M890與ICN Switch互聯芯片正式發布，目前該芯片已經應用於阿里雲磐久AL128號節點服務器。



據悉，該款基於真武M890芯片、搭載互聯芯片ICN Switch 1.0的128卡超節點服務器，通信時延低至百納秒級，可讓128張AI芯片組成一台計算機，滿足Agentic時代的並發推理和大模型訓練需求。



劉偉光在會上表示，進入Agentic時代，阿里雲已全棧就緒，從底層芯片、模型到雲服務及應用層均已打通，為千行百業的AI轉型提供支撐。(wn)