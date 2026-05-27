20/05/2026 11:45

【ＡＩ】阿里發布新一代大模型Qwen3.7-Max，可自主完成35小時智能體任務

《經濟通通訊社20日專訊》阿里巴巴(09988)今日正式推出新一代旗艦大模型Qwen3.7-Max，並宣布即將通過阿里雲百煉提供API服務。該模型定位為「面向智能體時代的新一代旗艦模型」，其最突出的核心優勢在於智能體能力的廣度與深度。



據介紹，千問3.7實現了編程、推理等核心能力的持續突破，能夠全自主完成35小時的超長程智能體複雜任務：在一個全新的芯片平台上，Qwen3.7-Max通過自主編程和超1000次工具調用，實現了一個關鍵內核的自我進化，推理速度較原版本提升10倍。



另據第三方機構Arena全球大模型盲測總榜，Qwen3.7-Max超過Kimi-K2.6、DeepSeek-v4-pro、GLM-5.1，與GPT、Claude、Gemini最強模型接近，位列國產模型第一。(wn)