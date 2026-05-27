20/05/2026 17:24

【ＡＩ】DeepSeek組建Agent Harness研發團隊，料布局智能體產品

《經濟通通訊社20日專訊》據內媒報道，DeepSeek近日連續發布了兩個Agent Harness相關崗位：Agent Harness產品經理和Agent Harness研發工程師，要求候選人深度參與桌面端Agent產品的全過程，與工程師、研究員緊密協作，定義DeepSeek對Harness的理解。



「Harness」通常指讓Agent可靠工作的工程外殼，模型負責生成，而Harness負責約束、驗證、糾錯和收斂。官方招聘信息顯示，DeepSeek正在將前沿模型能力轉化為領先的Agent（智能體）產品，其中除模型本身以外的所有工作，都屬於Harness的範疇。



DeepSeek資深研究員陳德里近日也在社交媒體發文稱，DeepSeek正在組織一個新的Harness團隊做Harness方向的產品和研究，並直言「簡單來說就是對標Claude Code，做DeepSeek Code Harness」。(wn)