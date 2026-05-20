20/05/2026 09:36

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期開市貶101點子，報6.8140

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8397，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱約330點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開101點子，報6.8140，上個交易日即期匯率收盤報6.8039。



市場人士稱，美伊談判持續陷入僵局，在海峽恢復通航前，高油價很難緩解，通脹預期以及避險需求下，美元很難明顯調整，對人民幣而言，升勢也會明顯受限。



招商銀行金融市場部認為，近期中東局勢依然是市場核心交易主線，若海峽封鎖持續，通脹邏輯強化，美元易上難下。而隨著能源價格對基本面的影響逐漸顯現，美聯儲作何決策的重要性將逐漸提高。(jq)