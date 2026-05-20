20/05/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收跌21點子，兩連跌報6.8060，創兩周低

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8060，較上個交易日4時30分收盤價跌21點子，兩連跌，創5月6日以來兩周新低，全日在6.8037至6.8175之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升89點子，報6.8084。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8397，較上個交易日跌22點子，較市場預測偏弱約330點。



市場人士指出，國際油價高位運行，通脹擔憂升溫，美元和美債收益率上行，人民幣也小幅承壓，不過調整幅度料有限。一中資行交易員稱，「人民幣短期區間震盪，明顯升值或貶值都不大可能，先看6.82元關口。」



目前美伊談判僵局仍延續，布倫特原油維持高價，避險情緒助力美元維持偏強，而通脹預期不但推升美債收益率，市場亦關注美聯儲新任主席沃什在物價壓力持續升溫的情況下如何應對。美國總統特朗普表示，美國可能需要再次打擊伊朗，但同時暗示伊朗希望達成協議，以結束這場擾亂市場並推升能源價格的戰爭。(jq)