20/05/2026 11:15

【美國議息】聯儲局保爾森：當前利率水平適當

《經濟通通訊社20日專訊》費城聯邦儲備銀行行長保爾森周二（19日）表示，目前的利率水平在當前情況下合適，在物價壓力依然高企的情況下，利率對通脹施加了下行壓力。



保爾森表示，過去幾個月，市場對經濟消息的反應與她的想法基本一致。目前的貨幣政策處於良好狀態，市場參與者能夠考慮到聯邦基金利率長期保持不變，以及需要進一步收緊貨幣政策這兩種情景，這都是健康的。



保爾森淡化可能導致通脹問題惡化的潛在風險，認為長期通脹預期仍然可控，經濟增長也基本上符合預期。



聯儲局預計將在即將召開的6月會議上維持政策利率在3.5厘至3.75厘的區間不變。這將是即將上任的主席沃什主持的首次會議，沃什將於本周五（22日）宣誓就職。(rc)