20/05/2026 11:15

【特朗普當政】特朗普施政滿意度只有35%，共和黨支持率下滑

《經濟通通訊社20日專訊》路透社/益普索最新民調顯示，美國總統特朗普的支持率只有35%，主要受共和黨人支持率下滑影響。



這項為期四天的民調於周一（18日）結束，結果顯示35%的美國民眾認可特朗普的工作表現，較本月稍早的路透/益普索民調下降1個百分點，僅略高於上月創下的34%任內最低點。特朗普2025年1月開始本屆任期時，支持率為47%。



此外，民調顯示，共和黨黨內的不滿情緒正在蔓延，21%的共和黨人表示現在不認可特朗普的表現，而他在2025年1月剛上任時這一比例僅為5%。



共和黨人對特朗普處理美國民眾生活成本問題的方式尤其不滿。只有47%的共和黨人對特朗普在生活成本問題上的表現表示認可，而46%的人認為他表現不佳。在全體美國人中，僅有五分之一的人認可特朗普在生活成本問題上的表現。(rc)