21/05/2026 17:39

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美股道指、標普、納指收漲，受中東局勢緩和影響

▷ 港股恒指收跌264點，成交2986億元

▷ 美將公布PMI、建築許可等數據，多國央行官員發表講話 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》美股昨日顯著造好，受中東地緣政治緊張局勢有望紓緩的樂觀情緒影響，國際油價與美國國債息率雙雙回落，提振市場風險胃納。道指收市升645.47點或1.31%，報50009.35點；標指升79.36點或1.08%，報7432.97點；納指升399.65點或1.54%，報26270.36點。港股方面，恒生指數收市報25386，跌264點或1%，成交2986億元。各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行MPC委員泰勒發表講話。11:00pm，英倫銀行總裁貝利講話。11:30pm，歐洲央行執委埃爾德森在牛津大學演講。22日凌晨12:20am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月建築許可，月率料由下滑11.4%改善至升2.5%；4月新屋動工料由150.2萬降至141萬，月率料由10.8%逆轉至下滑5.3%；連續申請失業救濟金人數料由178.2萬升至178.6萬；首次申請失業救濟金人數料由21.1萬降至21萬。9:45pm，美國公布5月製造業採購經理人指數，料由54.5降至53.8；5月綜合採購經理人指數料由51.7升至51.8；5月服務業採購經理人指數料由51升至51.2。10:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數，料維持於負20.6。11:00pm，美國公布5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由10降至9。在美國，今日公布業績的公司有：微牛(US.BULL)、網易有道(US.DAO)、閃送(US.FLX)、蔚來(US.NIO)、網易(US.NTES)、奧瑞金種業(US.SEED)、唯品會(US.VIPS)、沃爾瑪(US.WMT)、滿幫(US.YMM)、震坤行(US.ZKH)、Zoom通訊(US.ZM)等。(wa)