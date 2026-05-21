21/05/2026 15:41

復活節假期帶動，香港機場4月客運量567萬人次，按年升9.4%

《經濟通通訊社21日專訊》香港國際機場4月份航空交通保持穩步增長。機管局公布，上月機場共接待旅客567萬人次，飛機起降量達34445架次，按年分別上升9.4%及5.5%；貨運量亦按年增長4.9%至42.3萬公噸。



受惠於復活節假期，4月份整體客運量錄得顯著升幅。其中，4月3日單日客運量高峰超過21萬人次。按旅客類別劃分，轉機及過境旅客是帶動客運量上升的主要動力，其次是訪港旅客。按地區劃分，大部分市場均錄得增長，以中國內地及東南亞表現最佳；惟中東市場因地區衝突持續，成為唯一錄得跌幅的市場。



貨運方面，整體增長主要由轉口貨運帶動，按年跳升20.2%；進口貨運亦增長6.5%；出口貨運則錄得0.3%的按年跌幅，但跌幅已較之前收窄。地區表現好壞參半，歐洲及東南亞的增長持續抵消北美及中東等市場的跌幅。



總結今年首4個月，機場客運量累計達2230萬人次，按年躍升13%；飛機起降量共13.5萬架次，按年增加5.1%；貨運量為163萬公噸，按年調高3.7%。數據反映香港國際機場在客貨運兩方面均持續復蘇，惟地緣政治因素對部分市場仍構成不確定性。(ul)