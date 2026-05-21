21/05/2026 16:35

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▷ 基本通脹率1.6%與3月持平，低於市場預期1.9%

▷ 電力燃氣及水價升5.5%，耐用物品價跌1.9% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處今日公布2026年4月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，2026年4月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.7%，與2026年3月份的相應升幅相同，遜於市場預計的1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2026年4月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.6%，亦與2026年3月份的相應升幅相同。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2026年4月止的3個月的平均每月變動率為0.0%，而截至2026年3月止的3個月的相應變動率為0.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率均為0.1%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年4月份的按年升幅分別為1.6%、1.8%及1.7%，而2026年3月份的相應升幅分別為1.6%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2026年4月份的按年升幅分別為1.4%、1.7%及1.6%，在2026年3月份的升幅則分別為1.4%、1.6%及1.7%。經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數，截至2026年4月止的3個月的平均每月變動率分別為-0.1%、0.1%及0.1%，而截至2026年3月止的3個月的相應變動率分別為0.2%、0.2%及0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，截至2026年4月止的3個月，經季節性調整的甲類、乙類及丙類消費物價指數的平均每月變動率分別為0.1%、0.2%及0.1%，而截至2026年3月止的3個月的相應變動率則均為0.1%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2026年4月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升5.5%）、雜項服務（上升4.5%）、交通（上升4.3%）、雜項物品（上升2.6%）、煙酒（上升2.3%）、住屋（上升1.0%）、外出用膳及外賣（上升0.8%），以及基本食品（上升0.5%）。另一方面，綜合消費物價指數在2026年4月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.9%），以及衣履（下跌0.3%）。以2026年首4個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.6%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.5%、1.6%及1.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.4%、1.2%、1.5%及1.5%。截至2026年4月止的3個月，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%，而甲類、乙类及丙類消費物價指數分別上升1.6%、1.8%及1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.6%、1.3%、1.7%及1.7%。截至2026年4月止的12個月，綜合消費物價指數較一年前同期平均上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.6%、1.3%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.2%、1.2%、1.1%及1.1%。政府發言人表示，4月基本綜合消費物價指數按年上升1.6%，與上月相同。燃料相關項目的價格進一步加快上升，但其他主要組成項目的價格壓力受控，令整體通脹得以維持溫和。展望將來，由於國際油價仍然高企，相應對消費物價內各個與燃料相關項目的傳導效應料將在未來數月持續。最終的影響將取決於中東局勢的走向。不過，來自其他方面的價格壓力普遍受控，這應有助減輕整體通脹的潛在上升壓力。政府會繼續密切監察發展，並會視乎情況採取進一步應對行動，以維持價格穩定。(ul)