21/05/2026 13:08

【特朗普當政】特朗普家族與司法部達成和解，獲永久豁免過往稅務審查

《經濟通通訊社21日專訊》美國司法部與總統特朗普正式達成和解協議，宣布永久禁止美國國稅局(IRS)，對特朗普及其家人和企業過往提交的報稅表進行審查。



特朗普於今年1月入稟聯邦法院，指控國稅局員工於2019至2020年間洩漏其稅務機密，索償100億美元。美媒報道，雙方於周一（18日）達成和解，特朗普同意撤銷訴訟，美國代理司法部長布蘭奇隨後於周二（19日）簽署補充協議，明文規定國稅局被永久禁止，對特朗普家族及企業過往的稅務問題提出訴訟或追究責任。



傳媒估算，避過長期的稅務審查，或令特朗普免於面臨逾1億美元的潛在罰款。



不過，於2013年至2017擔任國稅局局長的科斯基寧表示，這項和解案開了極壞先例，不查報稅表等於提供一條方便途徑，讓特朗普輕易從政府中拿到錢。(rc)