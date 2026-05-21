21/05/2026 19:28

《再戰明天》美聯儲理事發表講話，美國公布密大消費者信心指數

《經濟通通訊社21日專訊》美聯儲理事發表講話，及美國公布密大消費者信心指數，料為周五（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，亞太經合組織(APEC)貿易部長會議舉行（至23日）。歐盟財長與央行總裁舉行非正式會議（至23日）。周五本港時間9:15am，歐洲央行執委連恩在2026年亞洲貨幣政策論壇(AMPF)做開場演講。4:00pm，歐盟貿易部長討論伊朗危機和世界貿易組織(WTO)僵局對貿易的影響。晚上10:00pm，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表講話。



*日本公布CPI，德國公布第一季GDP*



數據方面，周五（22日）7:30am（本港時間．下同），日本公布4月消費者物價指數，年率升幅料由1.5%擴大至1.6%。2:00pm，德國公布第一季國內生產總值，年率升幅料由0.4%收窄至0.3%，經季節調整季率升幅料維持於0.3%。4:00pm，德國公布5月IFO-企業信心指數，料由84.4降至84.2。10:00pm，美國公布5月密歇根大學消費者信心指數，料由49.8降至48.2。(wa)