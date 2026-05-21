21/05/2026 11:36
《港元利率》港元拆息轉跌為升，一個月拆息報2.59厘
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息轉跌為升，而與樓按相關的一個月拆息終止五連跌報2.59268厘，升2.006基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.82964厘，升1.97基點。
隔夜息報2.29095厘，升5.387基點；一周拆息升13.018基點，報2.44482厘，兩周則升7.529基點，報2.58952厘。長息方面，六個月拆息升0.072基點，報2.95548厘，一年期則跌0.756基點，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8334-7.8309之間上落，最新報7.8325。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.29095厘，升5.387基點；一周拆息升13.018基點，報2.44482厘，兩周則升7.529基點，報2.58952厘。長息方面，六個月拆息升0.072基點，報2.95548厘，一年期則跌0.756基點，報3.17679厘。
港元匯價今日在7.8334-7.8309之間上落，最新報7.8325。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.29095
|+5.387
|一周
|2.44482
|+13.018
|兩周
|2.58952
|+7.529
|一個月
|2.59268
|+2.006
|兩個月
|2.81393
|+5.845
|三個月
|2.82964
|+1.97
|六個月
|2.95548
|+0.072
|一年
|3.17679
|-0.756
資料來源：香港銀行公會