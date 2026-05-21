21/05/2026 11:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 普徠仕指通脹預期重燃，債市重新定價

▷ 市場低估英歐及加拿大衰退風險，高估日本風險

▷ 新興市場出現選擇性機會，需區分各國風險定價 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道21日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)新興市場信貸分析師Peter Botoucharov指，在伊朗衝突仍未見明確解決方案下，油價衝擊已由第一階段（初期恐慌）及第二階段（市場預期衝突屬短暫事件），逐步進入第三階段，即可能演變為更持久的干擾。若局勢持續未能解決，能源供應短缺或將延續，第二輪通脹效應亦可能愈趨明顯。在此情況下，各國央行或需作出更具力度的政策回應。*幣策定價未完全反映通脹預期，市場低估英歐及加拿大衰退風險*持續衝突正推高市場對消費物價通脹（包括核心通脹）的預測。然而，目前貨幣政策定價仍未完全反映最新的通脹預期，顯示市場或仍將今次衝擊視為短暫現象。不過，近期收益率曲線短端走勢已反映，市場定價正逐步向更貼近通脹預期的方向調整。能源衝擊亦可從衰退風險角度分析。雖然市場對經濟衰退的憂慮有所升溫，但市場仍低估英國、加拿大及歐元區的衰退風險，反而高估日本的相關風險。隨著局勢向第三階段發展，這一因素對利率走勢及收益率曲線形態的影響料將愈加重要。*對存續期看法轉趨審慎，新興市場出現更多具選擇性機會*綜合上述因素，普徠仕對存續期看法轉趨審慎，整體上對已發展市場維持偏負面的取態。相較之下，新興市場則出現更多具選擇性的相對價值機會。整體而言，新興市場在危機爆發前普遍擁有較高的實質利率緩衝及較穩健的財政狀況，因此不少央行目前仍傾向採取「觀望」策略，以評估能源危機的持續時間及影響規模。然而，隨著危機持續，部分原先依賴財政補貼來緩衝衝擊的國家，亦開始重新評估相關措施可維持多久。整體而言，投資者需區分不同市場的風險定價情況。例如秘魯及泰國等市場，存在較大通脹超預期風險，但目前市場對加息的定價仍相對有限；相反，波蘭及墨西哥等市場，則似乎已反映過多加息預期。此外，亞洲製造業周期逐步回升，亦可能令各地央行的政策反應變得更複雜。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。