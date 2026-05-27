21/05/2026 19:21

【ＡＩ】調查：約三分二美國投資者關注AI短期現泡沫，千禧世代對投資AI最有信心

《環富通基金頻道21日專訊》駿利亨德森投資(Janus Henderson Investors)近日發布《2026年投資者調查》，訪問位於美國的1000名投資者，結果顯示儘管超過一半投資者(61%)預期人工智能將對市場帶來長遠正面影響，但仍有九成投資者對投資人工智能存在不同程度的憂慮。當中最常見的顧慮為人工智能未必能達到市場預期(28%)，其次為偏見、被濫用或保障措施不足(24%)，以及人工智能投資估值過高的風險(19%)。



*46%料AI未來五年為市場回報帶來溫和正面影響*



約三分之二投資者(67%)關注短期內可能出現人工智能泡沫或由人工智能推動的市場調整。不過從較長期角度看，市場情緒則較為正面：46%投資者預期人工智能在未來五年將為市場回報帶來溫和正面影響，另有一小部分較為樂觀的群體(15%)則預期會帶來重大正面影響。值得注意的是，最具信心的群體偏向年輕世代。31%的千禧世代預期可獲得顯著回報，相較之下，X世代為14%，而嬰兒潮世代及以上僅為8%。(wa)