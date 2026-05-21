21/05/2026 09:21
【聚焦人幣】人幣中間價升48點子報6.8349，創逾三年高
《經濟通通訊社21日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8349，較上個交易日升48點子，創2023年2月15日以來逾三年新高，上個交易日報6.8397。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8349
|-48.00
|1歐元/人民幣
|7.9236
|+29.00
|100日圓/人民幣
|4.2957
|-4.00
|1港元/人民幣
|0.8727
|-3.90
|1英鎊/人民幣
|9.1554
|+112.00
|1澳元/人民幣
|4.8712
|+214.00
|1紐元/人民幣
|3.9963
|+151.00
|1新加坡/人民幣
|5.3361
|+98.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6608
|+48.00
|1加元/人民幣
|4.9545
|-84.00
|1人民幣/林吉特
|0.5813
|-12.80
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.4797
|+347.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4146
|-318.00
|1人民幣/韓元
|219.9200
|-152.00