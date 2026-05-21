21/05/2026 17:05

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人民幣4月國際支付佔比2.85%，排名第六

▷ 特斯拉宣布在中國推出監督版FSD功能

▷ 4月中國16-24歲青年失業率16.3%，較3月降0.6百分點 More ▼ Less ▲

《神州經脈》滬綜指今日（21日）收挫2.04%，創3月23日以來最大單日跌幅，失守4100點關，深成指也挫2.07%，創業板指跌2.35%。成交放量，滬深兩市全日成交3.48萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增5279億元或18%。半導體板塊領跌，分析人士指，芯片等熱門品種的交易擁擠度較高，面臨獲利回吐壓力。英偉達CEO黃仁勳接受美媒採訪時表示，隨著美國出口限制持續重塑全球人工智能半導體格局，公司已基本上將中國人工智能芯片市場讓給華為。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7960，較上個交易日4時30分收盤價升100點子，止兩連跌，創5月14日以來一周新高，全日在6.7929至6.8065之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8349，較上個交易日升48點子，創2023年2月15日以來逾三年新高。*今日新聞精選*1. 中國外交部發言人宣布，應國務院總理李強邀請，巴基斯坦總理夏巴茲．謝里夫將於5月23日至26日（周六至下周二）對中國進行正式訪問。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上介紹，訪問期間，國家主席習近平、總理李強將分別同夏巴茲會見、會談，兩國領導人將就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，為新形勢下中巴關係發展指明方向。對於夏巴茲訪華期間會否討論伊朗問題，郭嘉昆表示，「關於伊朗問題，我們已經多次闡明立場，中方支持巴基斯坦為促和止戰發揮公正平衡的斡旋作用」。2. 環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年4月，人民幣國際支付佔比從3月的3.10%降至2.85%，全球支付排名下跌一位至第六。4月，美元國際支付佔比繼續排全球第一，但從51.14%回落至50.61%。第二位歐元的佔比從21.30%微增至21.6%。英鎊續排第三，支付佔比從6.54%增至6.95%。日圓第四，佔比亦從3.53%增至3.82%。加元重上第五位，不過支付佔比從3.03%降至2.89%。3. 國家統計局公布2026年4月分年齡組失業率數據。4月，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.3%，較3月回落0.6個百分點。不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為7.4%，較3月下降0.3個百分點。不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為4.2%，較3月微降0.1個百分點。統計局日前公布，4月全國城鎮調查失業率為5.2%，較上月下降0.2個百分點，創3個月新低；1-4月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%。4. 國家發改委今日表示，5月8日國內成品油價格調整以來，國際市場原油價格震盪上行後有所回落，本次調價的前10個工作日平均價格高於上次調價前10個工作日平均價格，因此，自5月21日24時起，國內汽、柴油（標準品）價格每噸分別上調75元、70元。內地油價今年以來第10輪調價窗口，亦是年內第八次上調。此次調價後，2026年的調價格局變為「八漲一跌一擱淺」。5. 據外媒報道，美國司法部19日宣布，起訴四家全球大型貨櫃製造企業及其七名華裔高管，指控他們涉嫌在2019年至2024年間，聯手限制非冷藏的乾貨貨櫃產量並操縱價格，已違反美國《謝爾曼反托拉斯法》。起訴的公司包括勝獅貨櫃企業有限公司、中國國際海運貨櫃（集團）股份有限公司、上海寰宇物流裝備有限公司和新華昌集團有限公司，均為中國企業。根據起訴書，多名涉案主管早在2019年3月即開始策劃限制乾貨貨櫃產量，並於同年11月14日前後在深圳中集集團總部會面，協議透過協調減產控制市場供給與價格。6. 特斯拉(US.TSLA)FSD入華再有新進展，特斯拉今日在社交媒體X上發文稱，監督版FSD(Full Self-Driving)現已在以下國家推出：美國、加拿大、墨西哥、波多黎各、中國、澳洲、紐西蘭、韓國、荷蘭、立陶宛。這是特斯拉首次正式宣布在中國推出FSD功能。近日有內媒指出，特斯拉中國發布了多個與智能駕駛測試相關的招聘崗位，其中「智駕測試」相關崗位包括智駕測試（實車測試）技師、智駕測試工程師及智駕場地測試專員等，工作地點覆蓋北京、上海、廣州、深圳、蘇州、武漢等九個城市。7. 英偉達CEO黃仁勳接受美國媒體《CNBC》採訪時表示，隨著美國出口限制持續重塑全球人工智能半導體格局，公司已基本上將中國人工智能芯片市場讓給華為。黃仁勳指出，中國市場需求龐大，華為實力強勁，去年業績創下紀錄，未來一年也很可能會表現非凡。由於英偉達退出市場，中國本土芯片企業生態的發展相當不錯。黃仁勳對中國市場短期內重新開放的前景持謹慎態度，他表示，公司已告知投資者，對於獲批向中國銷售先進芯片一事「不要抱有任何期待」。8. 騰訊公關總監張軍今日宣布，騰訊出品的操作系統層級AI助手「馬維斯」(Marvis)上線，Windows端、Mac端、安卓端版本同步上線。據《快科技》報道，Marvis定位為操作系統層級AI助手，能把電腦變成可對話的對象，用戶只需通過自然語言下達指令，就能完成文件整理、內容處理、系統操作、跨端控制等任務。Marvis背後由騰訊應用寶團隊打造，內置六個7x24小時在線的AI「牛馬」Agent，能歸類、解析文檔，智能分類識別、處理圖片，能修復電腦（操作系統）。(jq)