21/05/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創逾三年高，即期開市升76點子報6.7984

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8349，較上個交易日升48點子，創2023年2月15日以來逾三年新高。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開76點子，報6.7984，上個交易日即期匯率收盤報6.8060。



*SWIFT人民幣國際支付佔比下降至2.85%，排名跌至第六*



環球銀行金融電信協會(SWIFT)最新數據顯示，2026年4月，人民幣國際支付佔比從3月的3.10%降至2.85%，全球支付排名下跌一位至第六。



另外，市場對美伊達成協議預期升溫，隔夜美指回調，助力人民幣中間價反彈。美國總統特朗普表示談判已進入最後階段，同時警告稱，如果伊朗不同意達成協議，將面臨進一步的打擊。



招商銀行金融市場部認為，近期中東局勢依然是市場核心交易主線，若海峽封鎖持續，通脹邏輯強化，美元易上難下。而隨著能源價格對基本面的影響逐漸顯現，美聯儲作何決策的重要性將逐漸提高。(jq)