21/05/2026 16:41

【聚焦人幣】人幣即期收升100點子，止兩連跌報6.7960，創一周高

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7960，較上個交易日4時30分收盤價升100點子，止兩連跌，創5月14日以來一周新高，全日在6.7929至6.8065之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升26點子，報6.7990。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8349，較上個交易日升48點子，創2023年2月15日以來逾三年新高。



市場人士表示，對美伊達成協議的預期提振風險情緒，美元指數自高位回調，人民幣順勢獲益走升，短期或繼續圍繞6.8元關口震盪。



美國銀行報告指出，儘管地緣政治不確定性持續存在，維持年末美元/人民幣到6.7的預測；近期「習特會」成果並未超預期，但仍體現了中美雙邊關係的穩定，而中國經濟內需仍然疲軟且過度依賴出口，人民幣將在一定程度上溫和升值。(jq)