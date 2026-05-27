21/05/2026 17:39

【ＡＩ】SK中國聯席總裁到海蘭信考察，探討海底數據中心技術落地等

《經濟通通訊社21日專訊》海蘭信(深:300065)微信公眾號今日發文指，SK中國聯席總裁（SK China, Co-CEO）崔東昱等一行今日到海蘭信考察交流，雙方圍繞海底數據中心技術落地、綠色算力基礎設施建設及未來合作機遇開展深度座談，就AI算力低碳轉型、中韓產業協同、「一帶一路」數字基建合作等議題展開務實研討。



海蘭信相關負責人詳細介紹了公司在海底數據中心領域的「三步走」戰略及技術演進；崔東昱讚海蘭信的海底數據中心方案，為韓國國土多山地、人口密集，難尋大規模建設數據中心場地的難題，提供了新的解題思路。



​​​​​​雙方圍繞項目技術成熟度、韓國市場准入合規路徑、本土化落地賦能機制及商業合作模式等內容展開務實研討。下一步，雙方將聚焦韓國等重點區域，聯合推進海底數據中心等綠色數字基建布局，探索共投、共建、共享的創新合作模式。(sl)